Sıfır faizli evlilik kredisinde değişiklik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu projesinin kapsamı hakkında son dakika açıklaması geldi.

Abone ol

Sıfır faizli evlilik kredisi uygulamasında yeni bir gelişme yaşandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu​ projesinin kapsamının genişletildiğini açıkladı.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş,, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı;

"Gençlerimizin temeli sağlam, güçlü bir aile kurmalarına imkan sağlayan Aile ve Gençlik Fonu için bugün itibarıyla Osmaniye’den de başvuruları almaya başlıyoruz.

Ayrıca 2 asgari ücreti aşmama şeklindeki gelir kriterini kişilerin alabilecekleri ek ödemeleri de kapsayacak şekilde 2.3 asgari ücrete çıkardık. Tüm gençlerimiz için hayırlı ve uğurlu olsun."

Aile ve Gençlik Fonu'nda yeni bir döneme geçtiklerini açıklayan Göktaş, geçtiğimiz günlerde doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak'ı da projeye dahil ettiklerini açıklamıştı.

Evlenecek gençlere yönelik 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği büyük ilgi görmeye devam ediyor.