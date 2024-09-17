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Altında gün sonu! En çok işlem yapanlar belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altında gün sonu! En çok işlem yapanlar belli oldu

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 868 bin liraya yükseldi.

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Altın piyasasında en düşük 2 milyon 855 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 868 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 2 milyon 868 bin lira oldu. 

KMKTP'de, altında işlem hacmi 998 milyon 810 bin 408,75 lira, işlem miktarı ise 351,23 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 1 milyar 122 milyon 123 bin 984,78 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Troy Kıymetli Madenler ile Nil Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

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