Instagram'da 18 yaşından küçükler için yeni dönem

Instagram, 2025 itibarıyla dünya genelinde çocuk kullanıcılarının güvenliğini artırmak amacıyla gizlilik ayarlarında kapsamlı bir güncellemeye gidiyor. Ebeveynler, çocuklarının kimlerle mesajlaştığını izleyebilecek ve çocuklar sadece takip ettikleri kişilerle etkileşim kurabilecek.

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Instagram​, çocuk​ kullanıcılarının güvenliğini artırmak için gizlilik​ ayarlarında kapsamlı bir güncellemeye gidiyor. 2025 yılı itibarıyla dünya genelinde uygulanması planlanan bu değişiklikler, ebeveynlerin platformda çocukları üzerindeki denetimlerini güçlendirmeyi vaat ediyor. 18 yaş altındaki hesaplar için getirilen bu yeni düzenlemelerle, ebeveynler artık çocuklarının kimlerle mesajlaştığını izleyebilecek.

Instagram, çocukların sosyal medyada karşılaşabileceği tehlikeleri en aza indirmek için ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya gibi ülkelerde bu yeni kısıtlamaları bu yıl devreye sokuyor. Meta, bu uygulamanın yıl sonuna kadar Avrupa Birliği'nde de hayata geçeceğini duyurdu. Peki yeni kısıtlamalar nasıl olacak?

Bu yeni düzenlemeler arasında en dikkat çeken yeniliklerden biri, yapay zeka teknolojisinin kullanımı. Meta, 18 yaş altı kullanıcıların hesap bilgilerini değiştirerek yeni kısıtlamalardan kaçınmasını önlemek için yapay zeka yardımıyla kullanıcıların yaşlarını doğrulamaya çalışacak. Yani sahte yaş beyanlarını tespit etmeye çalışacak.