Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evleniyor: Nikah öncesi ilk kare

Uzun süredir aşk yaşayan oyuncu Pınar Deniz ve meslektaşı Kaan Yıldırım bu akşam İtalya'nın Milano kentinde dünyaevine girecek. Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz, hazırlıklar sırasında çektiği kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Abone ol

Ünlü oyuncu Pınar Deniz, uzun zamandır meslektaşı Kaan Yıldırım ile aşk yaşıyor. Bir süredir evlenecekleri iddialarıyla gündeme gelen ünlü çift, bugün Roma Başkonsolosluğu’nda evleniyor.

NTV'de yer alan habere göre; geçtiğimiz günlerde Yıldırım ile evleneceklerini "Şimdi şöyle, bütün yaz boyunca 'evleniyor evleniyor' yazdınız, evet evleniyoruz" sözleriyle doğrulayan ünlü isim İtalya'da nikah masasına oturacak.

Önceki gün Milano'da olduklarını sosyal medyadan duyuran oyuncu çiftin nikahı için geri sayım başladı.

Bu akşam Roma Başkonsolosluğu’nda dünyaevine girecek olan ikiliden Pınar Deniz'in hazırlandığı anları ablası Huri Deniz, sosyal medya hesabından paylaştı.

Öte yandan bebek bekledikleri iddialarıyla da gündem olan ünlü çiftten Pınar Deniz, "Hamile misiniz?" sorularına şu yanıtı vermişti:

"Hamile olsam size söyler miyim bir düşüneyim. Kıpkırmızı oldum. Hiçbir şey söylemek istemiyorum."