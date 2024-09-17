Murat Kurum, Ali Koç'u Bakanlık'ta kabul etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerini Bakanlık'ta ağırladı. Kurum, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe'nin birçok branşta önemli başarılar elde ettiğini vurgulayarak, nazik ziyaretleri için teşekkür etti ve kulübe başarılar diledi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerini Bakanlık'ta kabul etti.

Ziyaretin ardından Kurum, sosyal medya platformu X'ten bir yaptığı paylaşımda "Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile yönetim kurulu üyelerini Bakanlığımızda ağırladık. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin birçok spor branşında ülkeye önemli başarılar kazandırdığına dikkat çeken Bakan Kurum, kulübe gelecek dönemde de başarılar diledi.

İşte Murat Kurum'un paylaşımı