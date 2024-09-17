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İtalyan kilisesi saldırısının planlayıcısı tutuklandı

İtalyan kilisesi saldırısının planlayıcısı tutuklandı

Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne saldırının planlayıcısı ve silah temin eden DEAŞ üyesi Viskhan Soltamatiov tutuklandı.

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Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne 28 Ocak 2024'te gerçekleştirilen saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve Milli İstihbarat Teşkilatı ile Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak operasyonuyla yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi Viskhan Soltamatiov'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine götürülen şüpheli, ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

TUTUKLANDI

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Soltamatiov'u "silahlı terör örgütüne üye olma", "tasarlayarak öldürme" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından tutukladı.

NE OLMUŞTU

Sarıyer Büyükdere'deki Santa Maria Latin Katolik Kilisesi'ne 28 Ocak Pazar günü ayin sırasında saldırı düzenlenmişti.

Düzenlenen saldırıda bir kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırı sonrası toplam 60 kişinin gözaltına alındığı, bu şüphelilerden 26'sının sınır dışı edildiği bildirilmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, faillerin DEAŞ üyesi olduklarının değerlendirdiğini söylemişti.

Saldırının planlayıcılarından olan ve kullanılan silahı temin eden Viskhan Soltamatiov MİT'in çalışmaları sonucu İstanbul'da yakalanmıştı.

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