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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Koç'u ağırladı, o komplo teorisi çöktü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Koç'u ağırladı, o komplo teorisi çöktü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u kabul etti. Koç'un CHP ve MHP'ye yaptığı ziyaretlerle ilgili ortaya atılan "CHP-MHP koalisyonu" iddiaları, Erdoğan’ın Koç’u kabulü sonrası çürümüş oldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye’de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u kabul etti. Ali Koç daha önce CHP ve MHP’ye ziyaretlerde bulunmuştu. Piar Araştırma Başkanı Kadir Atalay, TELE1 canlı yayınında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyaretlerine dair, "Kulislerde Ali Koç'un, 'MHP ile CHP koalisyon yapsın' dediği konuşuluyor" demişti.

Fenerbahçe'den de Atalay'ın iddialarına ilişkin açıklama yapılmış ve "hayal mahsulü" denmişti. Ziyaretlerin nezaket ziyareti olduğunun altının çizildiği açıklamada, Fenerbahçe'nin siyasetin her zaman dışında kaldığı ve tüm partilere eşit mesafede durmaya büyük özen gösterdiği kaydedilmişti.

O komplo teorisi çöktü

Piar Araştırma Başkanı Kadir Atalay’ın bu komplo teorisi, Erdoğan’ın Ali Koç’u kabul etmesiyle de çökmüş oldu. 

Erdoğan'dan paylaşım

Ali Koç'un Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı ziyareti sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Milyonlarca taraftarıyla, yetiştirdiği sporcularıyla, kazandığı başarılarla Türk sporunun iftihar vesilelerinden biri olan Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Başkanı Sayın Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde ağırlamaktan memnuniyet duydum. “Mazisinde bir tarih yatan,” bugün de kendisine gönül verenlerin gururu olmayı sürdüren Fenerbahçe’ye, başta UEFA Avrupa Ligi olmak üzere çıkacağı müsabakalarda başarılar diliyor, tüm Fenerbahçe taraftarlarına selamlarımı iletiyorum.

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