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İzmir'de yasa dışı silah ticareti iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

İzmir'de yasa dışı silah ticareti iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

İzmir'de yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, silah ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma kapsamında Bornova ve Konak ilçelerinde 4 şüphelinin ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aramalarda 22 ruhsatsız tabanca, 14 pompalı tüfek, 51 şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Operasyonda Y.B. (44), H.B. (24), Y.B. (26) ve A.U. (21) gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, Y.B. (26) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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