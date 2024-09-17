Galatasaray Gaziantep'i erteleme maçında mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ederek derbi öncesi moral depoladı.

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Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray evinde Gaziantep FK'yı ağırladı.

Zorlu mücadeleyi 3-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip liderlik koltuğuna yükseldi.

Galatasaray'ın gollerini 11. dakikada Barış Alper Yılmaz, 26. dakikada Yunus Akgün ve 76. dakikada Michy Batshuayi kaydetti.

Gaziantep FK'da ise sahneye 81. dakikada Furkan Soyalp girdi.

Bu sonucun ardından Galatasaray ligde 15 puana yükseldi. Gaziantep FK ise 3 puanda kaldı.

Galatasaray ligin 6. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak. Gaziantep FK ise evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.

Galatasaray - Gaziantep maçının önemli anları

90'Son düdük geldi ve karşılaşmayı Galatasaray 3-1 kazandı.

90'Maçın sonunda 4 dakika daha oynanacak.

81'GOL! Furkan Soyalp farkı ikiye indiren golü attı. Orta sahada topu alan Furkan, kaleci Muslera'nın önde olduğunu görünce orta yuvarlaktan kaleyi düşündü. Furkan'ın şık vuruşunda top ağlara gitti. Galatasaray taraftarı, Furkan Soyalp'in süper golünü alkışladı.

76'GOL! Batshuayi farkı üçe çıkaran golü attı. Savunmanın hatasında topu kazanan Kerem, hızlı bir şekilde pasını Barış'a verdi. Ceza sahasının solunda topla buluşan Barış içeri kesti. Kale önünde bekleyen Batshuayi'nin vuruşuyla top ağlara gitti.

55'Ceza sahasının sağında topla buluşan Mertens içeri ortalamak istedi. Savunmaya çarpan top kornere gitti.

46'Mücadelede ikinci yarı başladı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

41'Sağ kanattan ceza sahasına giren Sorescu'nun vuruşunda Muslera topu zor pozisyonda kornere çeldi.

34'Barış'ın pasında sağ çaprazda topla buluşan Kaan'ın vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

32'Gaziantep FK bu dakikalarda kendi yarı alanından çıkmakta zorlanıyor.

27'GOL! Galatasaray, Yunus Akgün'ün golüyle skoru 2-0'a taşıdı. Mertens sağ kanattan topu içeri çevirdi. Ceza sahasında topla buluşan Batshuayi, Yunus'a bıraktı. Yunus'un penaltıdan noktasından yaptığı vuruşta top ağlara gitti.

11'Yunus'un ceza yayından yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere gitti.

11'GOL! Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ceza sahasında topla buluşan Barış Alper'in dönerek yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu.

1'Ceza sahasının sağında topla buluşan Barış Alper'in vuruşunda top direğin dibinden dışarı çıktı.

4'Mertens'in ceza sahasının sağından vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topu ceza yayının gerisinde önüne alan Sara da kaleyi düşündü. Sara'nın şutunda kaleci bir kez daha gole izin vermedi.

1'İlk düdük geldi ve RAMS Park'ta maç başladı.

Galatasaray - Gaziantep ilk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Berkan, Abdülkerim, Davinson, Kaan, Torreira, Sara, Mertens, Barış Alper, Yunus, Batshuayi

Gaziantep FK: Dioudis, Ömürcan, Ertuğrul, Viana, Saborit, Emre Taşdemir, Sorescu, Kozlowski, Maxim, Mirza, Kodro