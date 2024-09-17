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MOSSAD’ın patlatılan çağrı cihazı pillerine patlayıcılar yerleştirdiği iddia edildi

MOSSAD’ın patlatılan çağrı cihazı pillerine patlayıcılar yerleştirdiği iddia edildi

İsrail Dış İstihbarat Servisi MOSSAD’ın, Lübnan’da infilak ettirilen çağrı cihazlarının pillerine patlayıcılar yerleştirdiği ve söz konusu cihazların 5 ay önce ithal edildiği öne sürüldü.

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Sky News Arabia'nın ismi paylaşılmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, MOSSAD’ın “Hizbullah’ın çağrı cihazlarına önceden ulaştığı ve pillerine patlayıcı madde yerleştirdiği” iddiasına yer verildi.

Haberde, MOSSAD’ın patlayıcılar yerleştirdiği pillerin sıcaklığını uzaktan yükselterek cihazları infilak ettirdiği de ileri sürüldü.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun da Lübnanlı güvenlik kaynağından aktardığına göre, cihazlara yerleştirilen patlayıcı 20 gramın altında ve infilak ettirilen cihazlar 5 ay önce ithal edildi.

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