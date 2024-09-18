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Juventus PSV'yi devirdi, Kenan Yıldız parladı!

Juventus PSV'yi devirdi, Kenan Yıldız parladı!

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus, PSV'yi 3-1 yenerek galip geldi. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, ilk 11'de çıktığı maçta muhteşem bir gol atarak dikkat çekti. Juventus'un diğer gollerini McKennie ve Gonzalez atarken, PSV'nin tek golü Saibari'den geldi.

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Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlşadı. Thiago Motta yönetimindeki Juventus ile Peter Bosz yönetimindeki PSV, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 1. haftasında kozlarını paylaştı. Juventus maçtan 3-1 galip ayrılırken Kenan Yıldız maça damgasını vurdu.

Juventus'un gollerini 21. dakikada Kenan Yıldız, 27. dakikada Weston McKennie ve 52. dakikada Gonzalez kaydetti. PSV'nin tek golünü ise 90+3. dakikada Saibari attı.

İlk kez 11'de

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, ilk Şampiyonlar Ligi maçına PSV karşısında çıktı.

Muhteşem bir gol attı

21.dakikada Juventus'un sol kanattan geliştirdiği atakta Kenan Yıldız, çaprazdan ceza sahasına girip uzak köşeye muhteşem bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak iki direğin birleştiği yerden filelere gitti.

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