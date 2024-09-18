Galatasaray'da 'sponsor reklam' cezası tehlikesi! Gözler TFF'de!

Galatasaray'ın sponsorluğunu üstlenen MeritKing tartışmalara yol açarken, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Galatasaray ve Adana Demirspor'un bahis oynatılan web siteleriyle ilişkisi olduğu iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Galatasaray, yaşanan gelişmelerin ardından sponsorluğun askıya alındığını açıkladı. TFF'nin bu reklam anlaşmasına onay vermesi ise tepki çekti.

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Galatasaray'a sponsor olan meritking.news tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Konuyla alakalı Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı olan Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın harekete geçtiği kaydedildi.

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Galatasaray ile Adana Demirspor ve MeritKing adı altında bahis oynatılan web siteleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Haberde, Galatasaray için yapılan suç duyurusunun forma sırt reklamı, Adana Demirspor için yapılan suç duyurusunun ise stat led pano reklamı ile alakalı olduğu ifade edildi.

Spor Toto'nun, 'MeritKing' ismiyle bahis oynatılan web siteleriyle, reklamı yapılan haber sitesinin bağlantısının soruşturulmasını istediği aktarıldı.

Galatasaray sponsorluğu askıya aldı

Sarı-kırmızılı kulüp yaşanan olaylarında ardından imzalanan sözleşmenin askıya alındığını açıkladı.

Galatsasaray'dan yapılan açıklamada, "Bir dijital spor haber platformu olan "meritkingnews" markası tanıtımı özelinde şirketimizin, Serwin Global Solutions SDN BHD ile imzalamış olduğu sözleşme, şirketimize iletilen bilgi, belge ve diğer iddialar netleşene kadar askıya alınmıştır.

Galatasaray olarak yaptığımız her türlü iş birliğinde kulübümüzün çıkarlarını koruyacak şekilde önlemler alarak çalışmaya devam edeceğiz." ifadeleri yer aldı.

TFF'nin onay vermesi tepkilere neden oldu

TFF Sportif Ekipman Talimatı, Madde 3, Genel Esaslar kısmında yer alan "Reklamların hukuka, fair-play ruhuna, ahlaka ve adaba aykırı düşmemesi esastır. Özellikle alkollü içkilere, tütün mamullerine, mevzuat tarafından izin verilenler hariç olmak üzere kumar oyunlarına yönelik ve politik, ırkçı veya dini içerikli reklam yapılması yasaktır" talimatına ters düştüğü ve TFF'nin böyle bir reklam anlaşmasına neden onay verdiği tartışma konusu oldu.

Ayrıca Galatasaray'ın bu anlaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu'ndan onay almadan yapmış olması durumunda TFF tarafından bir cezai yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı ise merak konusu oldu.