Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş'ı yatıştırma görüntüleri gündem oldu

Mansur Yavaş, CHP'nin tüzük kurultayında 1 saat kala konuşma yapacağı haber verilmesine sitem ederek "ben de Ekrem Başkanımın güzel konuşması gibi sizlere bir konuşma yapmak isterdim." dedi. Yavaş'ın çıkışı sonrası Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun sahnede Yavaş'ı yatıştırma çabaları sosyal medyada gündem oldu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayları olarak öne çıkan Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu arasındaki rekabet, ATO Congresium'da düzenlenen CHP'nin 20. Olağanüstü Kurultayı'na taşındı.

Konuşma yapacağı çok daha önceden haber verilen İmamoğlu'nun hazırlıklı ve kapsamlı bir konuşma yapması, kendisine 1 saat kala konuşma yapacağı haber verilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ı kızdırdı.

"Fitne ateşine odun atmış oluyoruz"

Kurultayda konuşan Yavaş, “Polemik çıkartmak istemiyorum ama ben de Ekrem başkanımın güzel konuşması gibi sizlere bir konuşma yapmak isterdim. Hazır bir şekilde Türkiye’nin tüm sorunlarına değinen ve bu konulardaki fikirlerimi açıklamak isterdim. Maalesef biz de buradan fitne ateşine odun atmış oluyoruz" dedi.

Yavaş'ın sitemine karşılık CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Eğer bir kişinin hakkı birine geçtiyse o hakkı helal etsin, sorumluluk benim, benim de kusurumu affetsinler" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da "Sizin konuşacağınızdan bile haberdar değilim. Senin rahatsız olacağını bilsem konuşmamı yere atar, yerimde oturum başkanım" diye konuştu.

Yavaş'ın çıkışına karşı Özel ve İmamoğlu, sahnede Yavaş'ı sakinleştirme çabaları dikkat çekti. Özel'in Yavaş'ın koluna girmesi ve İmamoğlu'nun sözleri sosyal medyada tartışma konusu oldu.