Narin Güran'ın videoda el salladığı görüntüler gündem oldu
Diyarbakır’da cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin'in Bağlar Kaymakamlığının projesindeki görüntüleri ortaya çıktı. Narin Güran'ın videoda el salladığı görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Diyarbakır Bağlar'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni, 19 gün sonra çuval içinde derede bulundu. Otopsi işlemleri sürerken boynunda boğma izi ve ayağında kırık tespit edildi. Narin'in kesin ölüm nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili gözaltına alınan kişi sayısı 23'e yükseldi.
Öte yandan Narin'in Bağlar Kaymakamlığının projesindeki görüntüleri ortaya çıktı. Narin Güran'ın videoda el salladığı görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.