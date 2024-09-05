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Fidan ile yaşlı amca arasında gülümseten diyalog! 'Tayyip abi nasıl?'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Şu sıralar Makedonya'da olan Fidan bölge esnafını ziyareti sırasında ilginç anlar yaşandı. Yaşlı bir amca önce Bakan Fidan'ın elini öpmeye çalıştı. Ardından adamın "Tayyip abi nasıl?" sorusu gülümsetti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya ve Kosova ziyaretleri için yurt dışında. Görüşmelerde mevkidaşlarıyla iki ülke ilişkileri, bölgesel konular ve FETÖ ile mücadele başta olmak üzere güvenlik meseleleri ele alınacak, Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi'nin ilk toplantısı yapılacak.

Fidan'ın Kuzey Makedonya'daki Türk Çarşısı ziyaretinde ilginç anlar yaşandı. Bakan Fidan'a yoğun ilgi gösterilirken, yaşlı bir amcanın sorusu duyanları gülümsetti. Önce Bakan Fidan'ın elini öpmeye çalışan yaşlı adam daha sonrasında ise sonrasında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kastederek "Tayyip abi nasıl?" diye sordu.

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