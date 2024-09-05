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DÜNYA

Korkunç görüntü! Rus askerin eline aldığı drone patladı

Rusya-Ukrayna savaşında gerginlik devam ederken, Ukrayna'nın Kursk bölgesindeki ilerleyişi cephe savaşlarını yeniden başlattı. Bu süreçte, Ukrayna ordusunun FPV Drone'u, elinde tutan bir Rus askerinin elinde infilak ederek ölümüne yol açtı; bu anlar Ukrayna tarafından yayımlandı.

Rusya-Ukrayna savaşında gerginlik artarak devam ediyor. Ukrayna'nın, Kursk bölgesindeki geniş çaplı ilerleyişi sonrası cephe savaşlarının yeniden başladı.

Drone elinde infilak etti

Savaş cephesinde bir Rus askeri, Ukrayna ordusunun üzerinde uçurduğu FPV Drone'unu eline alıp koşmaya başladıktan kısa bir süre sonra drone elinde infilak etti.

Saniyeler içinde hayatını kaybeden Rus askerinin öldüğü anlar Ukrayna ordusu tarafından yayınlandı.

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