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HÜRJET, Mısır piramitleri üzerinde gösteri uçuşu yaptı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

HÜRJET, Uluslararası Mısır Havacılık Fuarı kapsamında ülkenin en önemli tarihi sembollerinden olan piramitlerin üzerinde uçuş gerçekleştirdi.

Mısır Savunma Bakanlığı ve Mısır Hava Kuvvetleri ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Mısır Havacılık Fuarı devam ediyor.

Fuarda, dünyanın birçok ülkesinden şirketin savunma sanayisi ürünleri sergilenirken, en çok ilgiyi hava gösterisi yapan uçaklar çekiyor.

Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) jet eğitim uçağı HÜRJET, fuarın 3. gününde piramitlerin üzerinde gösteri uçuşu yaptı.

Yaklaşık 10 dakika süren uçuş, piramitleri ziyaret eden turistler tarafından da ilgiyle takip edildi.

Üç gün boyunca dünya çapında pek çok şirketin ürünlerini sergilediği fuar, bu akşam sona erecek.

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