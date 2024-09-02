AK Parti Gençlik Kolları Başkanı'ndan Özgür Özel'e tepki: Öyle saçları boyatıp gözlüğü çıkartmakla olmuyor bu işler...

Sokak röportajındaki sözleri sonrası tutuklanarak cezaevine konulan ve geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu'nun İzmir Enternasyonal Fuarı açılışında onur konuğu yapılması tepkilere neden oldu.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan "Açılışınız kaçak olursa yanınıza oturanlar kriminal bir ahlaksız olur onu da kaçak açılışın konuğu yaparsınız. " sözleri ile CHP'ye tepki gösteren isimlerden oldu.

İnan konuşmasında şunları kaydetti:

Değiştiremediğimiz tek şey var o da bugünkü ana muhalefet partisinin genetiği oldu. Bugün de en ağır hakaretleri ediyorlar. İzmir fuarı Türkiye'nin en önemli değerlerinden bir tanesi ama gördüğünüz gibi oyun bahçesine çevirdiler. Biz ise İzmir fularına cumhurbaşkanı yardımcımızla katılarak temsilde en üst düzeyde İzmir'de olarak İzmir fuarına verdiğimiz değeri gösterdik. İzmir fuarının itibarını Ak Parti İzmir teşkilatları korumuştur.

Onlar kaçak bir açılışla tam 93 yıllık geleneği bozmaya çalıştılar. Açılışınız kaçak olursa yanınıza oturanlar kriminal bir ahlaksız olur onu da kaçak açılışın konuğu yaparsınız.

CHP'nin özgürlük, insan hakları ifade özgürlüğü gibi istekleri yok. Kendileri gibi düşünmeyenlerin özgürlüklerini kısıtlama gibi istekleri var.

Ey Özgür Özel bu millet seni de o yanına oturttuğun terbiyesiz şahısla birlikte göndermesini bilir. Öyle saçları boyatıp gözlüğü çıkartmakla olmuyor bu işler.