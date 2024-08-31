BIST 9.833
DOLAR 34,07
EURO 37,64
ALTIN 2.742,20
POLİTİKA

CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesine Özlem Zengin'den tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 18 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu'nun "hiç pişman değilim" sözlerini "İfadeler nezaketsiz ve yakışıksız. 'Üzgünüm' demesini beklerdim" diye değerlendirdi. CHP lideri Özgür Özel'e de tepki gösterdi.

Özlem Zengin, CNN Türk'te yayınlanan Hakan Çelik'le Hafta Sonu programına konuk oldu.

"YANINA ALIP OTURDUĞU ZAMAN..."

CNN Türk canlı yayınında Hakan Çelik'in sorularını yanıtlan Özlem Zengin, "Dün akşam Özgür Özel bu hanımefendiyi yanına alıp oturduğu zaman şöyle bir soru akla geliyor; siz hukuken yürütülen sürece mi karşısınız, yoksa onun söylediği her ifadeyi doğruluyor musunuz? Her söylediği ifadeyi doğruluyorsanız, bu genç kadın hiç yanlış cümle kullanmadı diyorsanız o zaman bir yanlış yapıyorsunuz. Çünkü siz incitiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

İzmir'de, sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanıp daha sonra serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özlem Zengin, "Olayın iki boyutu var. Birisi hukuki, diğeri siyasal. Benim kişisel görüşüm tutuksuz yargılanması.

Açıklamaları cahilce, sorumsuz... Bu konuyla ilgili ceza yaptırımına yargı karar verecek. Duruşmasına gidecek, bu ifadelerle ilgili bir karar verecek. Söylediği hiçbir cümle doğruyu ifade etmiyor. İfadeler nezaketsiz ve yakışıksız. Çıktıktan sonra söyledikleri daha sorumsuzca... 'Hiç pişman değilim' diyor. 'Üzgünüm' demesini beklerdim" ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Gaffar Yakınca'dan CHP'li isimlere eleştiri: ''DEM ve HDP olunca diliniz tutuluyor''
Gaffar Yakınca'dan CHP'li isimlere eleştiri: ''DEM ve HDP olunca diliniz tutuluyor''
İstanbul'un tarihi mekanları Ay Yıldız'a büründü
İstanbul'un tarihi mekanları Ay Yıldız'a büründü
Sosyal medya trolü Oğuzhan Aydın'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ali Yerlikaya'ya çirkin küfürler!
Sosyal medya trolü Oğuzhan Aydın'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ali Yerlikaya'ya çirkin küfürler!
Deniz kirliliğiyle mücadele devam ediyor! Bakanlığa bağlı ekipler seferber olmuş durumda
Deniz kirliliğiyle mücadele devam ediyor! Bakanlığa bağlı ekipler seferber olmuş durumda
Gazze'deki küçük kızın yürek yakan feryadı: Keşke biraz tavuk yiyebilseydim
Gazze'deki küçük kızın yürek yakan feryadı: Keşke biraz tavuk yiyebilseydim
Bakan Yardımcısı Burak Demiralp paylaştı! "100 bin kurtarıcı" hedefi için çalışmalar sürüyor
Bakan Yardımcısı Burak Demiralp paylaştı! "100 bin kurtarıcı" hedefi için çalışmalar sürüyor
Trabzonspor'dan yeni transferi Cham'a özel klip
Trabzonspor'dan yeni transferi Cham'a özel klip
İstanbul'daki metrobüs kazasının en net görüntüsü ortaya çıktı!
İstanbul'daki metrobüs kazasının en net görüntüsü ortaya çıktı!
Küçükçekmece'de meydana gelen metrobüs kazası kamerada
Küçükçekmece'de meydana gelen metrobüs kazası kamerada
İzmir'de babalarının öldürdüğü 3 kardeşin cenazeleri, Manisa'da toprağa verildi
İzmir'de babalarının öldürdüğü 3 kardeşin cenazeleri, Manisa'da toprağa verildi
Havuz başında güneşlenen kadının başına baca kapağı düştü! Korkunç anlar kamerada
Havuz başında güneşlenen kadının başına baca kapağı düştü! Korkunç anlar kamerada
Muslera'dan gol sevinci yaşayan futbolcuya tekme! İşte o anlar
Muslera'dan gol sevinci yaşayan futbolcuya tekme! İşte o anlar