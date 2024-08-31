CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesine Özlem Zengin'den tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 18 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu'nun "hiç pişman değilim" sözlerini "İfadeler nezaketsiz ve yakışıksız. 'Üzgünüm' demesini beklerdim" diye değerlendirdi. CHP lideri Özgür Özel'e de tepki gösterdi.

Özlem Zengin, CNN Türk'te yayınlanan Hakan Çelik'le Hafta Sonu programına konuk oldu.

"YANINA ALIP OTURDUĞU ZAMAN..."

CNN Türk canlı yayınında Hakan Çelik'in sorularını yanıtlan Özlem Zengin, "Dün akşam Özgür Özel bu hanımefendiyi yanına alıp oturduğu zaman şöyle bir soru akla geliyor; siz hukuken yürütülen sürece mi karşısınız, yoksa onun söylediği her ifadeyi doğruluyor musunuz? Her söylediği ifadeyi doğruluyorsanız, bu genç kadın hiç yanlış cümle kullanmadı diyorsanız o zaman bir yanlış yapıyorsunuz. Çünkü siz incitiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

İzmir'de, sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanıp daha sonra serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özlem Zengin, "Olayın iki boyutu var. Birisi hukuki, diğeri siyasal. Benim kişisel görüşüm tutuksuz yargılanması.

Açıklamaları cahilce, sorumsuz... Bu konuyla ilgili ceza yaptırımına yargı karar verecek. Duruşmasına gidecek, bu ifadelerle ilgili bir karar verecek. Söylediği hiçbir cümle doğruyu ifade etmiyor. İfadeler nezaketsiz ve yakışıksız. Çıktıktan sonra söyledikleri daha sorumsuzca... 'Hiç pişman değilim' diyor. 'Üzgünüm' demesini beklerdim" ifadelerini kullandı.