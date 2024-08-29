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DÜNYA

Gazze'deki küçük kızın yürek yakan feryadı: Keşke biraz tavuk yiyebilseydim

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 602'ye ulaştı. Bölgede açlıkla karşı karşıya mücadele eden küçük bir kızın feryadı ise yürekleri dağladı.

Batı'nın koruma şemsiyesi altında olan katil İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı 40 bin 602'ye yükseldi.

Filistinliler açlıktan perişan halde

Siyonist katil sürülerinin 328 gündür devam eden yıkıcı saldırıları, ablukanın sıkılaştırılması ve kısıtlı olan gıda ürünlerinin girişinin engellenmesi nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve Gazze kentinde artan açlık krizi Filistinlilerin hayatını tehdit ediyor.

Gazze'ye giden yardım konvoylarına saldırılar ise dehşetin boyutlarını gözler önüne seriyor.

Özellikle bebekler ve çocuklar yetersiz beslenme nedeniyle bir bir hayatlarını kaybediyor.

"Neden ağlıyorsun?"

Katliamın ve kıtlığın sürdüğü Gazze'de küçük bir kızın yürek burkan gözyaşları kameraya böyle yansıdı:

"Keşke biraz tavuk yiyebilseydim…"V

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