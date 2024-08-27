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Beşiktaş, Felix Uduokhai transferini resmen açıkladı

Beşiktaş, Augsburg forması giyen Felix Uduokhai'yi satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Yeni sezona hızlı bir başlangıç yapan Beşiktaş’ın yaz transfer dönemindeki son hamlesi Felix Uduokhai oldu.

Daha önce Rafa Silva, Ciro Immobile, Gabriel Paulista, Can Keleş, Cher Ndour ve Emirhan Topçu’yu kadrosuna katan Kartal, Alman stoper Uduokhai’yi de resmen renklerine bağladı.


Beşiktaş'ın yaptığı açıklama şöyle: "Profesyonel futbolcu Felix Uduokhai’nin satın alma opsiyonuyla birlikte 2024-25 sezonu sonuna kadar geçici transferi için Augsburg kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Felix Uduokhai’ye şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."

Beşiktaş'ın yeni transferi Felix Uduokhaı kimdir?
Nijerya asıllı Alman vatandaşı olan Uduokhai, 9 Eylül 1997’de Almanya’da dünyaya geldi. Futbola 11 yaşında Erzgebirge Aue ile başlayan Uduokhai, ardından 1860 Münih ‘ingençlik akademisine katıldı. 2016 yılında 19 yaşında iken Bundesliga 2’de 1860 Münih ile ilk maçına çıktı.

Performansıyla kısa sürede Bundesliga 1 ekibi Wolfsburg’un dikkatini çekti ve 2017’de 1 milyon Euro’ya transfer edildi. 2017-18 sezonunda Wolfsburg’un ilk 10 Bundesliga maçından 9’unda oynadı ve hızlı bir şekilde ilerlemeye devam etti.


Wolfsburg’daki ikinci sezonunda teknik direktör Bruno Labbadia tarafından kadroda düşünülmemesi üzerine kiralık olarak Augsburg’a gitti.

Bir yıl sonra Augsburg tarafından 7 milyon Euro’ya satın alınan Uduokhai, Joachim Löw’ün teknki direktörlük döneminde Almanya A Milli Takımı’na çağrıldı.

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