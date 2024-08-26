Bakan Murat Kurum'dan 'Bitlis' paylaşımı: "Çarpık yapılar altında kaybolan tarihi yeniden gün yüzüne çıkardık"

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Dere Üstü İslah Projesi'yle Bitlis yeniden tarihi görünümüne kavuştu.

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Bitlis'in yeni görüntülerine ve vatandaşın projeyle ilgili düşüncelerine yer verdi.

Bakan Kurum, paylaşımında, "İstedik ki Bitlis’in çocukları, tarihle büyüsün, mimariyle yaşasın, kültürümüzü tanısın! Bunun için tarihçiler, mimarlar, mühendislerle çalıştık. Çarpık yapılar altında kaybolan tarihi yeniden gün yüzüne çıkardık. Kent Meydanı Projemizle Selçuklu şehrimize yeni silueti çok yakıştı." dedi.

Projenin detayları

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, projeyle çarpık yapılaşmaya son verilerek, kentin tarihi dokusu gün yüzüne çıkarıldı. 1 milyar 229 milyon lira yatırım değeri olan projeyle kent merkezinden geçen ve kötü koku yayan derenin çevresindeki 50 bin metrekarelik alan da ıslah edildi.

Dere yatağındaki Atatürk, Devrim, Gazibey, Hersan ve Müştakbaba mahallelerinde dönüşüm yapıldı. Riskli 98 binadaki 436 bağımsız bölüm ve dere boyunca yıllardır süregelen kaçak ve sağlıksız yapılar yıkıldı. Buradaki dükkanların yerine Hüsrevpaşa Mahallesi'nde TOKİ eliyle 263 işyeri inşa edildi.

Köprüler, kemerler ortaya çıkarıldı

Restorasyon çalışmalarıyla 9 tarihi köprü ile kemerler ortaya çıkarıldı. Paşa Hamamı, Ulu Cami, Behiye Mescidi, Memi Dede Türbesi, Hazo Hanı gibi yapılar ihya edildi. Proje kapsamında 73 bin metrekare büyüklüğündeki millet bahçesinin 1. etabı tamamlandı.