Murat Kurum Adıyaman'da konuştu: 2025 yılı sonunda...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da deprem konutları inşaatı ve kentsel dönüşüm projelerini inceledi. Bakan, Eylül ayında 24 bin konutun teslim edileceğini ve 2025 yılı sonuna kadar tüm depremzedelerin yeni evlerine kavuşacağını belirtti. Ayrıca, Adıyaman'da devam eden sosyal projeler ve kaçak yapılaşmaya karşı alınan önlemler hakkında bilgi verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak ve devam eden projeleri yerinde incelemek üzere Adıyaman'a geldi.

Bakan Kurum, Adıyaman Valiliği’nde yaptığı toplantıda, 11 ilde yürütülen deprem konutları inşaatı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Sabah saatlerinde Adıyaman’a gelen Bakan Kurum, havalimanında Adıyaman Valisi Osman Varol, AK Parti milletvekilleri ve yerel yöneticiler tarafından karşılandı. İlk ziyaretini Adıyaman Valiliği'ne yapan Kurum, burada şeref defterini imzalayarak, Vali Varol’dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“Eylül’de 24 bin konut teslim edilecek”

Valilikte düzenlenen koordinasyon toplantısında kentin genelinde devam eden kalıcı deprem konutlarının durumu, yerinde dönüşüm ve kentsel dönüşüm projeleri masaya yatırıldı. Bakan Kurum, toplantı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, 11 ilde 302 bin konutun hızla yükseldiğini belirterek şunları söyledi:

"Eylül ayında 24 bin konutumuzu bitirip teslim sayımızı 100 bine ulaştıracağız. Yılsonuna kadar en az 200 bin konutumuzu teslim etmiş olacağız. 2025 yılı sonunda ise depremzede kardeşlerimizin tamamı yeni yuvalarına kavuşacak. 14 milyon insanımız yeni, sağlıklı, güvenli hayatlarına başlayacak. On binlerce dükkânımızın kapıları berekete, bolluğa açılacak."

Adıyaman’daki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor

Adıyaman'ın önemine değinen Bakan Kurum, şehrin yeni yuvalarına kavuşması için büyük bir çaba gösterildiğini belirtti. Şu ana kadar şehirde 8 bin 174 yeni konut ve iş yerinin teslim edildiğini, halen 45 bin 444 konut ve iş yerinin daha teslim edilmesi için çalışıldığını vurgulayan Kurum, şunları ekledi:

"Adıyaman’da yılsonuna kadar 19 bin 314 konut ve işyerini daha depremzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. Adıyaman çocukları bir an önce gülsün, annelerimiz depremin acısını unutsun diye canla başla çalışıyoruz."

Sosyal alanlar ve meydan projeleri

Adıyaman için önemli sosyal projelere de değinen Kurum, 70 bin metrekarelik alanda yapımı süren Adıyaman Meydan Projesi’nin şehir merkezine canlılık katacağını belirtti. Meydan projesinin yanı sıra, 500 yıllık Ulu Cami ve 19. yüzyıldan kalma Tuz Hanı'nın restorasyon çalışmalarının da hızla sürdüğünü aktaran Kurum, projelerin turizm açısından şehre ciddi bir katkı sağlayacağını ifade etti. Ayrıca, Adıyaman Üniversitesi için yapılacak yeni fakülte ve lojmanların ihalesinin 30 Eylül'de gerçekleştirileceğini duyurdu.

"Deprem dönüşümü milli mücadeledir"

Bakan Kurum, deprem dönüşümünü "Yeni Bir Milli Mücadele" olarak nitelendirerek, tüm siyasi görüşlerin bu konuda birlik olması gerektiğini vurguladı:

"Deprem dönüşümü, ülkemiz için adeta yeni bir milli mücadeledir. Bu milli mücadelemize omuz verecek herkesle beraber hareket ediyoruz, bundan sonra da edeceğiz. Deprem bölgesinin, Türkiye’nin 1. gündemi olarak kalması için gereken her mücadeleyi sürdüreceğiz."

Son olarak Üsküdar, Vaniköy'de Boğaziçi Öngörüm Bölgesi'nde yer alan ve sosyal medyada da tartışılan villa inşaatının kaçak yapıldığı iddiası üzerine konuşan Bakan Kurum, "İstanbul Boğazı sadece orada oturan, yaşayanların değil, hepimizin ortak meselesidir. Ve boğazımızın güzelliğinin korunması adına oradaki yeşil alanların, oradaki tarihi alanların korunması adına bizde Boğaziçi Öngörüm Bölgesi'ne gözümüz gibi bakıyoruz. Ve bundan sonraki süreçte bakmaya devam edeceğiz. Üsküdar, Vaniköy semtinde Boğaziçi Öngörüm Bölgesi'nde maalesef bura ki imara uygun olmayan kaçak yapılaşmayla karşı karşıya kaldık. Bu yapılaşmaya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki bu bölgede ekiplerimiz hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yazılı ve sözlü uyarmak suretiyle hem de inşaatı devam eden yeri durdurmak suretiyle müdahale ettik. Buradaki kaçak yapı inşaatı durdurulmuştur. Gerekli hukuki işlemler savcılığımıza suç duyurusu işlemleri yürütülmektedir. Kaçak yapının yıkımına ilişkinde ilgili Büyükşehir Belediyesi'ne gerekli uyarı yapılmıştır. Bizde bakanlık olarak süreci takip edeceğiz. Boğaziçi Öngörüm Bölgesi'ni İstanbul boğazımızı gözümüz gibi koruyacağız. Burada herhangi bir kaçak kazı yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bunun dışında da Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi kararlılığımızı arttırarak devam edeceğiz. Bu güzellikler bize emanet. Ve bu emanete hep birlikte sahip çıkacağız. Bu emanetlere sahip çıkarak gelecek nesillere en güzel haliyle aktarmış olacağız. Kaçak yapıya ilişkin arkadaşlarımız süreci takip etmektedir." şeklinde konuştu.

Açıklamalarının ardından, Bakan Kurum, yerinde dönüşüm programı kapsamında projesi biten ailelerin evlerini ziyaret etti ve toplu afet konutları şantiyesini inceledi. Kurum, sonrasında Kahramanmaraş’a gitmek üzere Adıyaman’dan ayrıldı.