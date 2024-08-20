BIST 10.071
DOLAR 33,81
EURO 37,49
ALTIN 2.722,83
GÜNCEL

CHP'li Antalya Büyükşehir suçüstü yakalandı! Ceza kesildi Bakanlık, görüntüleri paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin atıksu arıtma tesisinin denize kabul edilebilir değerlerin üzerinde atıksu deşarjı yaptığını gösteren görüntüleri paylaştı. Belediyeye 464 bin 585 TL idari para cezası uygulanarak, konuya ilişkin adli süreç başlatıldığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından işletilen atık su arıtma tesisine ait deniz deşarjı hattında, Sahil Güvenlik Komutanlığı dalış ekibince sualtı incelemesi yapıldı.

Yapılan incelemelerde hattın çıkış noktasında koyu renkli ve kirletici özellikte atık su çıkışı olduğu tespit edildi. Ayrıca aynı gün Damlataş Plajı Mevkisi'nde yağmur suyu kanalına ait deşarj noktasında da benzer görüntüler kaydedildi.

Bakanlığa gelen ihbarın ardından Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü denetim ekipleri, bölgeye sevk edildi. Tesisin, standartlara aykırı atık su deşarjı yaptığı belirlendi ve akış durduruldu.

Damlataş Plajı Mevkisi'ndeki yağmur suyu hattına kaçak bağlantılar yapıldığı tespit edildi ve bu bağlantıların kesilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Savcılığa suç duyurusu

Söz konusu kirlilik sebebiyle Bakanlık, Antalya Büyükşehir Belediyesine 464 bin 585 lira idari para cezası uyguladı ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Öte yandan, Bakanlık ekiplerince denizden yeniden alınan numuneler analiz edildi ve deniz suyu değerlerinin normale döndüğü tespit edildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Manisa'da baba ve 10 yaşındaki kızı evde ölü bulundu
Manisa'da baba ve 10 yaşındaki kızı evde ölü bulundu
Özgür Özel'den ayağından silahla vuruldu iddialarına ilişkin açıklama: İsteyen herkese filmi yollayabilirim
Özgür Özel'den ayağından silahla vuruldu iddialarına ilişkin açıklama: İsteyen herkese filmi yollayabilirim
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ali Koç ile görüştü
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ali Koç ile görüştü
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ali Koç ile görüştü
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ali Koç ile görüştü
CHP'li Murat Bakan'dan Levent Gültekin'in 'koruma ordusu istedi' iddiasıyla ilgili açıklama
CHP'li Murat Bakan'dan Levent Gültekin'in 'koruma ordusu istedi' iddiasıyla ilgili açıklama
Bursa'da başına yorgun mermi isabet eden kişi öldü
Bursa'da başına yorgun mermi isabet eden kişi öldü
Bakan Murat Kurum, Hatay'da esnafı ziyaret ettiği anları 'söz verdim' diyerek paylaştı
Bakan Murat Kurum, Hatay'da esnafı ziyaret ettiği anları 'söz verdim' diyerek paylaştı
Çakarlı lüks araç gündem oldu videoyu sildi açıklaması da olay oldu
Çakarlı lüks araç gündem oldu videoyu sildi açıklaması da olay oldu
İsrail askerleri un çuvalı taşıyan atı böyle infaz etti görüntüler isyan ettirdi
İsrail askerleri un çuvalı taşıyan atı böyle infaz etti görüntüler isyan ettirdi
Seyir füzesi 'Kara Atmaca' en uzun menzilli uçuşunu yaptı tam isabetle böyle vurdu
Seyir füzesi 'Kara Atmaca' en uzun menzilli uçuşunu yaptı tam isabetle böyle vurdu
Paramotorla sınırı geçen 4 PKK'lı terörist böyle vuruldu Ali Yerlikaya görüntüleri paylaştı
Paramotorla sınırı geçen 4 PKK'lı terörist böyle vuruldu Ali Yerlikaya görüntüleri paylaştı
Malatya'da Bakan Kurum'a sevgi seli
Malatya'da Bakan Kurum'a sevgi seli