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Bursa'da başına yorgun mermi isabet eden kişi öldü

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde kıraathanede oturduğu sırada başına yorgun mermi isabet eden Evren Adıgüzel (43) hayatını kaybetti.

Geçen çarşamba günü Panayır Mahallesi'ndeki bir kıraathanede arkadaşlarıyla oturan Evren Adıgüzel'in başına yorgun mermi isabet etti.

Adıgüzel bir anda yere yığılırken ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Adıgüzel, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.


4 çocuk babası Adıgüzel'in cenazesi Panayır Mezarlığı'nda toprağa verilirken, polis silahı kullanan şüpheli yada şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.x


Öte yandan Adıgüzel'in hayatını kaybetmeden önceki son anları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kamera görüntülerinde, başka bir kıraathaneden çıkan Adıgüzel'in telefonla konuşurken bölgeden ayrıldığı görüldü.

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