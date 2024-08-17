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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Murat Kurum'un telefonundan Malatyalılara seslendi: "Yeni dönemin adımlarını sizlerle birlikte atacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefon bağlantısıyla AK Parti Malatya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı katılımcılarına hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Malatya Danışma Meclisi Toplantısı'na Bakan Murat Kurum'un aracılığıyla bağlandı.

Toplantıda bulunan gençler, Murat Kurum'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aramasını istedi. Murat Kurum da bu isteği geri çevirmedi. Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla aradı.

Telefonu açan Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılımcılara selam vererek hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün Belediye Başkanı Sami Bey ziyaretimdeydi. Kendisiyle Malatya'yı konuştuk ve Malatya ile ilgili ne gibi adımlar atacağız, bunların görüşmesini yaptık. Çok kısa bir zamanda da inşallah Malatya'yı ziyaret ederek Malatya'da yeni dönemin adımlarını inşallah sizlerle beraber atacağız. Benim tabii sizlerden beklentilerim var. Artık yeni dönemde kongrelerle birlikte güçlü bir hazırlığı inşallah gerçekleştireceğiz. Bunun için de sizlere olan inancım tamdır, sizlere olan güvenim tamdır ve Malatya'ya olan güvenim tamdır." dedi.

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