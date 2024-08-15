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POLİTİKA

Bakan Murat Kurum "Bu köy başka köy" diyerek paylaştı!

Amasya'nın Tatlıpınar Köyü'nde yetkililerle temasa geçen köylüler, evlerine dağıtılan atık kutuları ile çöpleri geri dönüşüme kazandırdı. Bakan Murat Kurum, "Bu köy başka köy" diyerek sosyal medya hesabından görüntüleri paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tatlıpınar Köyü muhtarının talebi üzerine ekiplerin köye gittiğini ve köy sakinlerine sıfır atık konusunda bilgi verdiğini bildirdi.

Kurum sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülere "Bu köy başka köy Muhtarımız talep etti, ekiplerimiz Amasya’nın Tatlıpınar Köyü’ne gitti, köy sakinlerini #SıfırAtık konusunda bilinçlendirdi ve ortaya herkese örnek olabilecek bir sonuç çıktı."  notunu düştü. 

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