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GÜNCEL

Mehmet Özışık: "Bas bas paraları CHP'ye"

Gazeteci Mehmet Özışık, gündeme ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve beraberindeki geniş kadroyla Paris 2024 Olimpiyatları'na gitti.

'Milli Takımları destekleme' bahanesiyle Fransa'ya giden CHP heyeti adeta sefa sürerken, orada yapılan harcamalar nedeniyle büyük eleştiri aldı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde bir kadının sokak röportajında AK Parti destekçilerine 'gerizekalı' diyerek hakaret etmesi de çok konuşuldu.

Gazeteci Mehmet Özışık, hepsini ve daha fazlasını kendi YouTube kanalında değerlendirdi.

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