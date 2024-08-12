Fulya Öztürk Kuzey Irak'taki PKK mağarasına girdi, gördüklerine inanamadı: "O kadar acayip ki..."

CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk ve ekibi Kuzey Irak'ta Mehmetçik tarafından ele geçirilen PKK mağaralarından birini görüntüledi.

Mehmetçik'in terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları devam ediyor. Özellikle Metina ve Zap bölgesinde örgüte ait çok sayıda tüne ele geçirildi. Ele geçirilen bu tünellerden birine giren CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, gördükleri karşısında hayrete düştü.

Öztürk "O kadar acayip ki... İnsan kendine şöyle bir yerde fare gibi yaşamayı nasıl layık görür? İğrenç bir ortam, iğrenç bir koku, pislik içinde" dedi.

Küçük bir girişi olan tünelin içinde banyo, tuvalet ve revirlerin olması dikkat çekti.