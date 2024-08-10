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POLİTİKA

Murat Kurum'dan Paris'te parti veren İBB'ye tepki: Paris'e gelince var ama SGK borcuna gelince yok

Paris'te haftalığı 10 milyon liraya bina kiralayıp 'after party' kutlaması yapan İBB yönetimine tepki gösteren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Paris’in balo salonlarında keyif çatıyorlar. Millete, hizmete gidecek olan o borçları ödemiyorsunuz ama Paris’te, Roma’da parti yapmak için para buluyorsunuz." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, olimpiyatların yapıldığı Fransa'nın başkenti Paris'te bina kiralayıp parti düzenlemesi gündemde.

Eleştiriler üzerine açıklama yapan İBB yönetimi kira bedelinin günlük 300 bin euro değil haftalık 300 bin euro olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'li Belediye başkanları ve ailelerinin de katıldığı partiye katılanlara beyaz şarap ve rakı servis edildi.

Parti için yemekleri hazırlayacak şef bile özel olarak tutuldu. Fransa'da yaşayan ve İstanbul mutfağından Türk şef Ecem Karakuş İBB'nin organizasyonu için özel bir menü hazırladı.

Enflasyonla mücadelede başlatılan tasarruf tedbirlerine uymayan görüntüler kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İBB yönetimine tepki gösterdi. Kocaeli'de AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuşan Kurum, Bakanlık olarak deprem riskiyle karşı karşıya olan İstanbul’da kentsel dönüşümü hızlandıracak adımları atarken muhalefetin tavrına dikkat çekerek, “Biz milletimizin yaraları sarılsın diye yüzbinlerce güvenli konut yaparken, onlar Roma’da günlerini gün ediyorlar. Biz, İstanbul’da 39 ilçede deprem dönüşümü yaparken; onlar, Paris’in balo salonlarında keyif çatıyorlar. Millete, hizmete gidecek olan o borçları ödemiyorsunuz ama Paris’te, Roma’da parti yapmak için para buluyorsunuz. Paris’e, Roma’ya gelince para var ama SGK borcuna gelince yok. Olacak iş mi?” dedi.
 

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