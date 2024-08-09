Ersan Şen, 'sen hakikaten cahilsin' dedi Hacı Yakışıklı canlı yayında çıldırdı o anlar kamerada

Ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, Ortadoğu'nun konuşulduğu programda yazar Hacı Yakışıklı'ya "sen hakikaten cahilsin" deyince olanlar oldu. Çılgına dönen Yakışıklı, "düzgün konuş" diye bağırdı. Araya giren moderatör Erdoğan Aktaş, programa reklam arası vermek zorunda kaldı.

TV100'de dün akşam canlı yayınlanan "Erdoğan Aktaş ile eşit ağırlık" programında ortalık karıştı.

Hukukçu Ersan Şen ile yazar Hacı Yakışıklı birbirine girdi. Ortadoğu sorunu konuşulurken, Şen ile Yakışıklı karşılıklı sert eleştiriler yöneltti.

Şen, "sen hakikaten cahilsin Hacı" deyince Yakışıklı, adeta çılgına döndü. Çok sinirlenen Yakışıklı, "düzgün konuş" diye bağırdı. Araya giren moderatör Erdoğan Aktaş kısa bir ara vererek tansiyonu düşürmeye çalıştı.