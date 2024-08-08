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DÜNYA

Kamala Harris Filistin sloganları atanlara böyle çıkıştı

ABD'de Demokratların başkan adayı Kamala Harris, seçim kampanyası konuşmasının kendisini destekleyenlerle Filistin'i destekleyenlerin karşılıklı sloganları nedeniyle bölünmesi üzerine "Şimdi ben konuşuyorum." karşılığını verdi.

The Hill gazetesinin haberine göre, Harris'in Michigan eyaletinin Detroit kentinde düzenlenen seçim mitingindeki konuşması esnasında, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden göstericiler slogan atmaya başladı.

Göstericiler, "Kamala, Kamala saklanamazsın. Soykırıma oy vermeyeceğiz." sloganı attı.

Harris'in destekçileri ise "Kamala" sloganıyla ve yuhalayarak Filistin destekçilerine karşılık verdi.

Konuşması bölünen Harris, "Demokrasiye inandığımız için buradayız. Herkesin sesi önemli fakat şimdi ben konuşuyorum." dedi.

Harris, konuşmasına devam ederken sözlerinin sloganlarla tekrar bölünmesi üzerine bu kez, "Eğer Donald Trump'ın kazanmasını istiyorsanız bunu söyleyin. Aksi halde ben konuşuyorum." ifadesini kullandı.

Harris, temmuzda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu ve ABD olarak İsrail'e bu konuda her türlü desteği vermeye devam edeceklerini vurgulamıştı.

Gazze'deki acil insani duruma ilişkin ciddi endişesini ilettiğini belirten Harris, "Şu anlaşmayı (esir takası) yapalım ve ateşkes ile savaşı bitirelim." demişti.

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