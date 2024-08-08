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Ajda Pekkan'ı duyanlar şaştı kaldı! 'Protokol' tepkisi olay oldu: Ben s…p gitsem...

Ajda Pekkan, konseri sırasında protokolde oturan bir kişinin konser bitmeden kalkıp gitmesine tepki gösterdi.

Şarkıcı, sahneden "Ben protokolde oturup s…p gitsem ne dersiniz?" diyerek dinleyicisine hakaret etti. Konserini sevmeyip çıkanlara da arkalarından bağıran şarkıcı, "buraya gelin" diyerek onları zorla sahneye çağırdı.

Bu olay, sosyal medyada ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. 80 yaşına yaklaşan sanatçının bu sözleri, konser katılımcıları arasında şaşkınlık ve tepkiyle karşılandı.

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