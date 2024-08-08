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MEDYA

Sözcü Gazetesi'nin Ali Erbaş manşeti olay oldu! İşte gerçekler

Gazeteci Hadi Özışık, Sözcü gazetesinin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşinin milyonlarca Müslüman hac sırası beklerken 5 kere kurasız hacca gittiği iddiasının perde arkasını anlattı.

Sözcü gazetesi attığı manşetlerle olay olmaya devam ediyor. Bu sefer ortaya attıkları iddiaya bakıldığın işin aslının başka olduğu ortaya çıktı.

Tele 1, Halk TV, Birgün gibi birçok medyada yer alan isimler bu bilginin doğruluğunu sorgulamadan linç etmekten de geri kalmadılar.

Sözcü'nün iddiasına göre Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşinin milyonlarca Müslüman hac sırası beklerken 5 kere kurasız hacca gittiği öne sürüldü. Hepsini ve daha fazlasını Hadi Özışık Perde Arkası'nda değerlendirdi.

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