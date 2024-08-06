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POLİTİKA

Mansur Yavaş kıvırmadı cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili çok net konuştu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili gazeteci Sinan Burhan'a konuştu. Yavaş, "Elbette bu yükün altına girerim, cumhurbaşkanı adayı olurum" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Millet Haber Ajansı Yayın Yönetmeni Sinan Burhan’a cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili çarpıcı açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda anketlerde ilk sırada çıkan Yavaş, adaylık sinyalini daha net vermeye başladı.

Tv100'da yayınlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında konuşan Burhan, Yavaş ile olan telefon görüşmesini kamuoyu ile paylaştı:

"Ben Mansur Beyi ilk defa telefonla aradım kendisi ‘Uçaktayım mesaj yazar mısınız’ dedi. Ben de Sayın Başkanım bugünlerde anketlerde sizin isminiz cumhurbaşkanı adayı olarak ön planda çıkıyor eğer partiniz sizi aday gösterirse cumhurbaşkanı adayı olur musunuz dedim. Kendisi de ‘Elbette bu yükün altına girerim, cumhurbaşkanı adayı olurum’ dedi."

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