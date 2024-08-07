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Roblox'a neden erişim engeli getirildi?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun erişim yasağı getirdiği oyun platformu Roblox ile ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Roblox'a erişim engelinin çocuk istismarı iddiaları nedeniyle mahkeme kararıyla alındığını ve BTK'nın bu kararı uyguladığını açıkladı.

Türkiye, günlerdir sosyal paylaşım platformu Instagram’a getirilen erişim engelinin kaldırılıp kaldırılmayacağını konuşurken Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun (BTK) internet sayfasında bir erişim engeli kararı daha duyuruldu.

Özellikle çocuklar arasında yaygın olarak kullanılan ve 15 milyondan fazla kullanıcısı olduğu belirtilen Roblox'a erişim engeli geldi.

Bakanlıktan açıklama

Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Çevrimiçi oyun platformu Roblox’un ülkemizde erişime kapatılması kararı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararı iledir.

Kararın UYAP’ta yayınlanması sonucunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumu tarafından uygulanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Öte yandan, oyun platformu kimliksizleştirme, cinsiyetsizleştirme ve LGBT propagandası sebebiyle çokça şikayet alıyordu..

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