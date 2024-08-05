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Yolcular büyük şok yaşadı! Otobüs ile kamyonun çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

Bingöl'de özel halk otobüsü ile kamyonun karıştığı, 3'ü çocuk, 5 kişinin yaralandığı kaza anı araç kamerasınca kaydedildi.

Zeki Ergezen Bulvarı'nın Düzağaç Kavşağı mevkisinde dün saat 17.50 sıralarında, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 27 ANE 765 plakalı kamyonun 12 M 0034 plakalı özel halk otobüsüne çarpması sonucu 3'ü çocuk 5 kişinin yaralandığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Öte yandan kaza anı özel halk otobüsünün kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde, kamyonun çarpmasıyla özel halk otobüsünde oluşan sarsıntı ve hasar ile yolcuların paniği yer alıyor.

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