MSB "bize 'asker millet' derler" başlığıyla video paylaştı

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından "Bize 'Asker Millet' derler" başlığıyla bir video paylaşıldı. Tatbikat görüntülerinin yer aldığı paylaşıma, "Biz her zaman güçlüyüz, her zaman cesuruz, her zaman hazırız!" notu düşüldü.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından "Bize 'Asker Millet' derler" başlığıyla bir video paylaşıldı. Tatbikat görüntülerinin yer aldığı paylaşımda, "Tarih boyunca ne tehditlere boyun eğdik, ne de birlik ve beraberliğimizden ödün verdik. Biz her zaman güçlüyüz, her zaman cesuruz, her zaman hazırız!" denildi.