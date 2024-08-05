BIST 10.075
DOLAR 33,33
EURO 36,54
ALTIN 2.599,38
GÜNCEL

MSB "bize 'asker millet' derler" başlığıyla video paylaştı

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından "Bize 'Asker Millet' derler" başlığıyla bir video paylaşıldı. Tatbikat görüntülerinin yer aldığı paylaşıma, "Biz her zaman güçlüyüz, her zaman cesuruz, her zaman hazırız!" notu düşüldü.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından "Bize 'Asker Millet' derler" başlığıyla bir video paylaşıldı. Tatbikat görüntülerinin yer aldığı paylaşımda, "Tarih boyunca ne tehditlere boyun eğdik, ne de birlik ve beraberliğimizden ödün verdik. Biz her zaman güçlüyüz, her zaman cesuruz, her zaman hazırız!" denildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Gürbulak Gümrük Kapısı'nda pudraya emdirilmiş vaziyette 2,2 ton uyuşturucu ele geçirildi
Gürbulak Gümrük Kapısı'nda pudraya emdirilmiş vaziyette 2,2 ton uyuşturucu ele geçirildi
İsrail'de bayrak provokasyonu!
İsrail'de bayrak provokasyonu!
Özgür Özel'i çıldırtan protesto: Alın arkadaşları dışarı
Özgür Özel'i çıldırtan protesto: Alın arkadaşları dışarı
Beyoğlu'nda hesap kavgası, güvenlik kamerasına yansıdı
Beyoğlu'nda hesap kavgası, güvenlik kamerasına yansıdı
İsrail güçlerinin, Batı Şeria'da otomobile düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinli öldü
İsrail güçlerinin, Batı Şeria'da otomobile düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinli öldü
Yola düşürdüğü cüzdanını almak istemişti! Feci olay
Yola düşürdüğü cüzdanını almak istemişti! Feci olay
İran Devlet Televizyonu'ndan şok duyuru: Birkaç saat içinde...
İran Devlet Televizyonu'ndan şok duyuru: Birkaç saat içinde...
Kontrolden çıkan servis aracı şarampole devrildi! 9 yaralı
Kontrolden çıkan servis aracı şarampole devrildi! 9 yaralı
Ali Erbaş cuma hutbesini kılıçla okudu! Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı
Ali Erbaş cuma hutbesini kılıçla okudu! Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı
Hizbullah İsrail'i vuruyor! Sirenler çalmaya başladı
Hizbullah İsrail'i vuruyor! Sirenler çalmaya başladı
Şanlıurfa'da katliam gibi kaza: 5 çocuk öldü!
Şanlıurfa'da katliam gibi kaza: 5 çocuk öldü!
Müsavat Dervişoğlu, Fatih Erbakan ile görüştü
Müsavat Dervişoğlu, Fatih Erbakan ile görüştü