İran Devlet Televizyonu'ndan şok duyuru: Birkaç saat içinde...
İran Devlet Televizyonu, birkaç saat içinde İsrail'e saldırı düzenleneceğini duyurdu ve "dünyanın ilginç sahnelere tanık olacağını" belirtti. İran televizyon kanalları normal yayınlarını kesip askeri yayınlar ve savaş marşları yayınlamaya başladı.
İran Devlet Televizyonu canlı yayında İran'ın birkaç saat içinde İsrail'e saldırı gerçekleştireceğini duyurdu.
'Birkaç saat içinde dünya ilginç sahnelere tanık olacak'
Devlet Televizoynu canlı yayınında yapılan duyuruda, "Birkaç saat içinde dünya ilginç sahnelere tanık olacak." denildi.
Savaş marşları yayınlanıyor
Öte yandan İran'daki televizyon kanalları, normal yayını kesip askeri yayınlar ve savaş marşları yayınlamaya başladı.