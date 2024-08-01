Hizbullah İsrail'i vuruyor! Sirenler çalmaya başladı

İsrail'in kuzeyinde roket saldırısı nedeniyle sirenler çaldı ve hava savunma sistemleri devreye girdi. Can kaybı veya maddi hasar hakkında bilgi verilmezken, Lübnan basını İsrail ordusunun güney Lübnan'da topçu saldırıları düzenlediğini bildirdi. İsrail Savunma Kuvvetleri, savunma ve saldırı için yüksek alarmda olduklarını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki bazı bölgelerde atılan roketler nedeniyle sirenlerin çaldığı belirtildi.

Saldırıya ilişkin detay verilmezken, sosyal medyada Celile'nin batısındaki bir bölgede İsrail'e ait hava savunma sistemlerinin aktif hale geldiğini gösteren görüntüler paylaşıldı.

Bölgede hava savunma sisteminin roketleri imhası sırasında oluşan patlama sesleri duyulurken, resmi makamlardan can kaybı veya maddi hasar olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan Lübnan basını, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Ramya ve Ayta eş-Şaab beldelerine topçu saldırısı düzenlediğini yazdı.

Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail ordusuna ait hava araçlarının öğleden sonra Lübnan'ın sınır hattında yer alan Şemaa beldesindeki bir evi hedef aldığını bildirmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu saldırıda Suriye uyruklu 4 sivilin hayatını kaybettiği ve 5 Lübnanlı sivilin yaralandığı ifade edilmişti.

"Yeni bir aşamaya girdik"

İsrail'in Beyrut saldırısının ardından sınır hattındaki çatışmaların yeni bir sürece girdiğini belirten Nasrallah, "Sadece bir destek cephesi olmanın ötesine geçtik. Bu tüm cephelerde açık bir savaş. Yeni bir aşamaya girdik." dedi.

Konuşmasında İsrail'e seslenen Nasrallah, "Biraz gülün ama çok ağlayacaksınız ve hangi çizgiyi aştığınızı, ne tür bir saldırganlık yaptığınızı bilmiyorsunuz. Tüm destek cepheleri yeni bir aşamaya girdi ancak bunun tırmanması düşmanın (İsrail) tepkisine göre değişiyor." uyarısında bulundu.

İsrail: "IDF hem savunmada hem de saldırıda yüksek alarm durumundadır"

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, Hizbullah ve İran’dan gelen tehditlere yönelik yaptığı açıklamada, "IDF hem savunmada hem de saldırıda yüksek alarm durumundadır. IDF birlikleri havada, denizde ve karada konuşlanmış durumdadır ve her türlü senaryoya, özellikle de yakın zaman diliminde saldırı planlarına hazırdır" dedi.

İran ve Hizbullah’tan gelen tehditlere atıfta bulunan Hagari, "Çok iyi savunma sistemlerimiz var ve bu tehditlere karşı bize yardımcı olmak için bölgedeki güçlerini takviye eden uluslararası müttefiklerimiz var. IDF hem savunmada hem de saldırıda yüksek alarm durumundadır. Birliklerimiz havada, denizde ve karada konuşlanmış durumdadır ve her türlü senaryoya, özellikle de yakın zamanda saldırı planlarına hazırdır" şeklinde konuştu.

Beyrut’ta Fuad Shukr'un hayatını kaybettiği saldırı dışında başka bir hava saldırısı düzenlenmediğini söyleyen Hagari, "Salı gecesi Lübnan'ı vurduk ve Fuad Shukr’u isabetli bir hava saldırısıyla öldürdük. Vurgulamak isterim ki, o gece tüm Orta Doğu'da ne bir füze ne de bir İsrail insansız hava aracı olmak üzere başka bir hava saldırısı olmadı ve daha fazla yorum yapmayacağım" ifadelerini kullandı.