Beyrut'ta şiddetli patlama! Olay yerinde büyük panik
Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesinde şiddetli bir patlama meydana. Patlama sonucu büyük dumanlar yükselirken, olay yerinde büyük panik yaşandı.
Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Dahiye bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi.
Olay bölgesindeki AA muhabirinin aktardığı bilgilere göre, saldırı Dahiye’deki işlek caddelerin üzerinde bulunan birden fazla binaya yönelik gerçekleştirildi.
Saldırı sonucu meydana gelen patlama nedeniyle büyük dumanlar yükseldi.
Olay bölgesinde büyük panik yaşandı.