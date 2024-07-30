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POLİTİKA

Yeni parti kuruluyor 40 milletvekili katılıyor Sinan Burhan bomba kulis aktardı

Gazeteci Sinan Burhan'a özel açıklamalarda bulunan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, "DEVA Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin, Demokrat Parti'nin hatta İYİ Parti'den istifa eden bazı milletvekillerinin ve CHP'deki küskün milletvekillerinin de içerisinde olduğu bir merkez sağ parti kuracağız." ifadelerini kullandı.

tv100'de yayınlanan Gürkan Hacır'la Taksim Meydanı programında, Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, bomba kulis bilgisini paylaştı.

Sinan Burhan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Eylül'de Ankara çok hareketlenecek gibi gözüküyor. Merkez sağda arayışlar var. Dün Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Ali Babacan ile bir yemek yedi. Bu yemekten sonra bazı basın-yayın organlarında, 'Cemal Enginyurt DEVA Partisi'ne mi katılıyor? DEVA Partisi grup mu kuracak' şeklinde bir takım haberler çıkmıştı.

"MERKEZ SAĞ BİR PARTİ KURACAĞIZ"

Ben bugün Cemal Enginyurt'u aradım. 'Cemal Bey DEVA Partisi'ne mi katılıyorsunuz?' diye sordum. O da, 'Böyle bir durum kesinlikle söz konusu değil. Biz daha büyük bir projenin peşindeyiz. DEVA Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin, Demokrat Parti'nin hatta İYİ Parti'den istifa eden bazı milletvekillerinin ve CHP'deki küskün milletvekillerinin de içerisinde olduğu bir merkez sağ parti kuracağız. Eylül ayında 40 milletvekilinin katılacağı merkez sağ bir parti kuracağız. Dolayısıyla benim DEVA Partisi ile katılmam söz konusu değil. "

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