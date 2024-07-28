DEM Parti şimdi de LGBT'yi savundu! Skandal sözler!

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları açılış törenindeki skandal (LGBT) görüntüleri savunarak bu kişilerin kimseye zararı olmadığını, çocukları taciz etmediğini söyledi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları açılış töreninde LGBT bireylerinin katılımı ve görünürlüğü çeşitli tepkilere yol açtı. Törende LGBT bireylerin kırmızı halıda yürüyüş yapmaları ve meşaleyi taşıyanlar arasında trans sporcuların yer alması dikkat çekti. Ayrıca, törende 9-10 yaşlarındaki bir kız çocuğunun da LGBT defilesine katılması bazı kesimlerde tartışmalara neden oldu.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, açılış töreninde LGBT bireylerinin yer almasını eleştirenleri hedef alan skandal ifadeler kullandı ve LGBT bireylerine yönelik olumsuz ifadelerin kullanılmasına tepki gösterdi. Çelenk, konuşmasında, "Üç dakikalık bir konuşmada en az 5 kez 'sapkın' kelimesi kullanılıyor. Olimpiyat Açılış Töreni’nden sadece kısa enstantaneler seçilerek eleştiriler yapılıyor, bu performansların tümünü göz ardı ediyorlar" dedi. Ayrıca, Türkiye'nin geçmişinde de benzer tartışmaların yaşandığını ve LGBT toplumunun sanat ve kültür bağlamında da kabul edilmesi gerektiğini belirtti.

Çelenk, ayrıca Kürt kadınlarına ve çocuklarına yönelik iddialarda bulunarak, bu konularda sessiz kalındığını öne sürdü ve "Kürt çocuklar günde 100 kişi tarafından tecavüze uğruyor, Kürt kadınları katlediliyor" şeklinde konuştu. Çelenk, bu konulara sessiz kalınırken LGBT bireylerine yönelik eleştirilerin haksız olduğunu savundu. Ancak Çelenk, terör örgütü PKK'nın çocuklara yönelik suçlarına hiç değinmedi.

AK Parti Grup Başkanvekili'nden tepki

DEM Parti'li Sevilay Çelenk'in LGBT'yi savunduğu konuşmasına AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, ''Allah, Allah! Ya bu ne ya yeter ya. İzlemeyeceğiz, izlettirmeyeceğiz de'' diyerek tepki gösterdi.