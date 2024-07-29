Fuat Uğur ve Barış Yarkadaş canlı yayında birbirine girdi!

Gazeteci Fuat Uğur ve Barış Yarkadaş, tv100'de yayınlanan Gürkan Hacır'la Taksim Meydanı programında sahipsiz sokak hayvanları yasa teklifini değerlendirirken hararetli bir tartışma yaşadı. Uğur, hayvan hakları savunucularını eleştirirken, Yarkadaş bu eleştirilere karşı çıktı ve çocuk ölümleri üzerinden yapılan suçlamalara tepki gösterdi.

Gazeteci Fuat Uğur ve Barış Yarkadaş, tv100'de yayınlanan Gürkan Hacır'la Taksim Meydanı programında, sahipsiz sokak hayvanları yasa teklifi değerlendirdi. İkili canlı yayında hararetli bir tartışma yaşadı.

"Şaşkınlıkla izliyoruz"

Barış Yarkadaş'ın, "Bir arkadaşımız yazmış ‘Fuat Beyi ve Sinan Burhan’ı hayvan hakları savunucuları olarak şaşkınlıkla izliyoruz’ diyorlar." sözlerine yönelik açıklamalarda bulunan Fuat Uğur, "Ben de onların tamamını şaşkınlıkla izliyorum onların bir tanesinin bile öldürülen çocuklar için tek bir üzüntü ifadesi kullanmadığını biliyorum. Yazıklar olsun." ifadelerini kullandı.

"Yüzlerce çocuk öldürüldü"

Yarkadaş, "Nereden biliyorsunuz çocuklar için ağlamadıklarını, çocuklar için üzülmediklerini. Niye sürekli karşı karşıya getiriyorsunuz?" dedi. Gergin anların yaşandığı sırada Fuat Uğur ise, "Gitsin insanlık dersi alsın hepsi. Yüzlerce çocuk öldürülmüş, insan öldürülmüş." ifadelerini kullandı.