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Zeydan Karalar, SGK borcunu böyle savundu: Kimse ödemiyor!

Türkiye'de son günlerin en çok konuşulan konusu belediyelerin SGK'ya olan borçları. SGK'ya en fazla borcu olan belediyeler arasında bulunan Adana Büyükşehir Belediyesi'nde Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 5 yılda 9 kat artan vergi borcu için ‘kimse ödemiyor’ ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği grup toplantısında CHP'li belediyeleri kastederek SGK'ya olan borçların altını çizip, en yakın zamanda bu borçların ödenmesi gerektiğini söylemişti. Erdoğan'ın bu açıklaması sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ‘önce kendi belediyelerine baksınlar’ ifadelerini kullanmıştı.

En borçlu 5 belediye CHP’nin

Ancak SGK'ya en çok borcu olan 5 belediyenin de CHP'ye ait olduğu ortaya çıkmıştı. Bu listede 4. sırada yer alan Adana Büyükşehir Belediyesi'nin SGK'ya borcu ise 3 milyar TL olarak açıklandı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın ise 2022 yılında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi. Karalar her yıl katlanan borcu, ‘kimse ödemiyor’ şeklinde savunmuştu.

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