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İzmir'de zincirleme kaza: 1 ölü 6 yaralı

İzmir'in Menderes ilçesinde motosiklet ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında motosiklet sürücüsü Emre A. hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, trafik tek şeritten sağlandı.

İzmir'in Menderes ilçesinde zincirleme trafik kazası sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gümüldür'den Menderes istikametine giden motosiklet ile 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, motosiklet sürücüsü Emre A. hayatını kaybederken, otomobillerde bulunan 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılırken, trafik tek şeritten sağlandı.

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