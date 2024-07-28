Oğlunun beline ip bağlayıp elektrikli bisikletin arkasında koşturdu! Nedeni bakın neymiş

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde oğlunu beline bağladığı iple elektrikli bisikletin arkasından koşturan kişi gözaltına alındı.

İlçedeki Pekmezli Mahallesi'nde bir kişinin beline ip bağladığı oğlunu elektrikli bisikletin arkasından koşmaya zorladığını gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla olayı kayda aldı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, baba ve oğlunu bulmak için araştırma başlattı.

Ekipler, yabancı uyruklu olduğunu belirlediği baba Mahcub H'nin ailesiyle bölgedeki bir çadırda yaşadığını tespit etti.

Bunun üzerine ekipler, çadıra giderek Mahcub H. ve oğlu A.H'ye (13) ulaştı.

Şüpheli Mahcup H. emniyete götürüldü.

Oğlu kavga etmesin diye yapmış

Gözaltına alınan zanlının, arkadaşlarıyla başka bir çocuk grubuyla kavgaya karışmasını önlemek için kaldıkları çadıra götürmek istediği oğlunun karşı gelmesi üzerine elektrikli bisiklete bindirip kaçmasını önlemek için belinden iple bağladığını, daha sonra çocuğun bisikletten inip arkasından koştuğunu öne sürdüğü öğrenildi.

Mahcub H, savcılık talimatıyla emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.