BIST 10.891
DOLAR 32,94
EURO 35,76
ALTIN 2.529,05
YEREL

Oğlunun beline ip bağlayıp elektrikli bisikletin arkasında koşturdu! Nedeni bakın neymiş

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde oğlunu beline bağladığı iple elektrikli bisikletin arkasından koşturan kişi gözaltına alındı.

İlçedeki Pekmezli Mahallesi'nde bir kişinin beline ip bağladığı oğlunu elektrikli bisikletin arkasından koşmaya zorladığını gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla olayı kayda aldı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, baba ve oğlunu bulmak için araştırma başlattı.

Ekipler, yabancı uyruklu olduğunu belirlediği baba Mahcub H'nin ailesiyle bölgedeki bir çadırda yaşadığını tespit etti.

Bunun üzerine ekipler, çadıra giderek Mahcub H. ve oğlu A.H'ye (13) ulaştı.

Şüpheli Mahcup H. emniyete götürüldü.

Oğlu kavga etmesin diye yapmış

Gözaltına alınan zanlının, arkadaşlarıyla başka bir çocuk grubuyla kavgaya karışmasını önlemek için kaldıkları çadıra götürmek istediği oğlunun karşı gelmesi üzerine elektrikli bisiklete bindirip kaçmasını önlemek için belinden iple bağladığını, daha sonra çocuğun bisikletten inip arkasından koştuğunu öne sürdüğü öğrenildi.

Mahcub H, savcılık talimatıyla emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kayseri'de zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi
Kayseri'de zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi
Babası ismini vatan şairinden esinlenip verdi... Oğlu 'Mavi Vatan masal' dedi
Babası ismini vatan şairinden esinlenip verdi... Oğlu 'Mavi Vatan masal' dedi
Marmaray'da anlamlı protesto! Onlarca temsili bebek yere bırakıldı
Marmaray'da anlamlı protesto! Onlarca temsili bebek yere bırakıldı
İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne roket saldırısı: 10 ölü, en az 24 yaralı
İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne roket saldırısı: 10 ölü, en az 24 yaralı
Kocaeli'nde vahşet! Eski eşini öldürdü, oğlu ve kendini silahla yaraladı
Kocaeli'nde vahşet! Eski eşini öldürdü, oğlu ve kendini silahla yaraladı
Sokak satıcısından alınan mantar 12 kişiyi zehirledi
Sokak satıcısından alınan mantar 12 kişiyi zehirledi
Konya Büyükşehir Belediyesini duyunca sustu! Tarkan'a 40 milyon SGK'ye yok
Konya Büyükşehir Belediyesini duyunca sustu! Tarkan'a 40 milyon SGK'ye yok
PKK propagandası yapanlara operasyon! İstanbul'da 7 ilçede 13 şüpheli yakalandı
PKK propagandası yapanlara operasyon! İstanbul'da 7 ilçede 13 şüpheli yakalandı
Gürz-2 Operasyonu'nda turuncu ve gri kategorilerde aranan 4 terörist etkisiz hale getirildi
Gürz-2 Operasyonu'nda turuncu ve gri kategorilerde aranan 4 terörist etkisiz hale getirildi
İtalyan piyanist ve besteci Mazzoni’den Ahmet Adnan Saygun'a anlamlı vefa
İtalyan piyanist ve besteci Mazzoni’den Ahmet Adnan Saygun'a anlamlı vefa
Adalet Bakanı Tunç'tan 'Netanyahu' tepkisi: Dünya tarihine bir kara leke olarak geçmiştir
Adalet Bakanı Tunç'tan 'Netanyahu' tepkisi: Dünya tarihine bir kara leke olarak geçmiştir
TIR'ın dorsesinde 87 kilo uyuşturucu bulundu! O anlar kamerada
TIR'ın dorsesinde 87 kilo uyuşturucu bulundu! O anlar kamerada