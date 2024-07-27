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PKK propagandası yapanlara operasyon! İstanbul'da 7 ilçede 13 şüpheli yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları belirlenen 13 şüpheli yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy ve Esenyurt'ta sokakta, Gaziosmanpaşa'da ise bir düğünde terör örgütü PKK/KCK'nın sözde marşı eşliğinde halay çekilmesi ve terör örgütü elebaşı lehine slogan atılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler ayrıca aracıyla seyir halindeki bir kadının örgütsel şarkı dinlediği anlara ilişkin sosyal medya paylaşımıyla ilgili inceleme yaptı.

Çalışmalarda kadın şüpheli de dahil zanlıların kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, 7 ilçede belirlenen 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 13 şüpheli yakalanırken dijital materyallere el konuldu.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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