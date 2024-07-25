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DÜNYA

Biden, Beyaz Saray'da Netanyahu'yu ağırladı

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi ve basına açıklamalarda bulundu. Biden, Netanyahu'yu karşılayarak birçok konuyu görüşeceklerini belirtirken, Netanyahu da Biden'a İsrail'e verdiği destek için teşekkür etti. Netanyahu, Biden ile gelecek aylarda da birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini söyledi

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.

Görüşme öncesi ikili, basının karşısına çıkarak görüntü verdi.

Biden, Netanyahu ile kameraların karşısında tokalaşıp hoş geldin dedikten sonra "görüşecek çok konumuz" var diyerek sözü Netanyahu'ya bıraktı.

Netanyahu da Biden'a 50 yıllık kamu görevi sırasında İsrail'e verdiği destek ve "İrlandalı Amerikan bir Siyonist" olduğunu açıklaması nedeniyle teşekkür ederek, gelecek aylarda da birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini söyledi.

Biden ve Netanyahu daha sonra görüşmeye geçti.

Netanyahu, bugün Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile de bir araya gelecek.

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