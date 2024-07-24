Meclis fena karıştı! Milletvekilleri birbirine girdi

Özgür Özel sokak köpeğiyle konuştu: Meclis'i duyunca...

Bingöl'de madde bağımlısı şahıs, bıçakla dehşet saçtı! 2 kişiyi öldürüp 7 kişiyi yaraladı, saldırı anı kamerada

Biz Özlem Gürses'i bıraktık ama o bizi bırakmıyor! Kulağımıza de Hadi Özışık kimi temsil ediyormuş!

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Canlı yayında CHP'li isme Kıbrıs ve Erbakan hatırlatması

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Varank'tan tepki: Bu çapulcular nasıl oluyor da Meclis'in koridorlarında saygısızca tepinebiliyor?

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Hem tıp hem de mühendislik fakültesini okudu: Başarısı herkese ilham oldu

Abdurrahman Uzun'dan Fatih Altaylı'ya 'Allah değil spor korumuş' tepkisi

Mersin'de terör propagandası yapan 9 kişi gözaltına alındı

CHP Sözcüsü Deniz Yücel: Metin Feyzioğlu'nun davranışı diplomatik teamüllere aykırıdır