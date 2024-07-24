BIST 10.992
DOLAR 32,84
EURO 35,68
ALTIN 2.551,14
GÜNCEL

Meclis fena karıştı! Milletvekilleri birbirine girdi

TBMM Genel Kurulunda, DEM Parti Milletvekili Ali Bozan'ın TÜİK ve AK Parti'yi eleştirmesi üzerine AK Parti milletvekilleriyle gerginlik yaşandı. Yaşanan arbede sırasında Bozan yere düştü. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ birleşime ara verdi.

TBMM Genel Kurulunda muhalefet partilerinin grup önerilerinin görüşülmesi sırasında AK Parti ile DEM Parti milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.

Genel Kurulda İYİ Partinin "vergi dilimleri" hakkındaki grup önerisi üzerinde partisi adına söz alan DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin gerçeği yansıtmadığını savundu. Bozan'ın TÜİK ve AK Parti'ye yönelik sözlerine AK Parti milletvekilleri sert tepki gösterdi ve kürsüye yürüdü.

Bu sırada TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşime ara verdi. Gerginlik arada da devam etti. Yaşanan arbede sırasında Bozan'ın yere düştüğü görülürken CHP'li bazı milletvekilleri araya girerek milletvekillerini ayırmaya çalıştı. Bozan daha sonra Genel Kurul salonundan çıkarılarak muhalefet kulisine götürüldü.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Özgür Özel sokak köpeğiyle konuştu: Meclis'i duyunca...
Özgür Özel sokak köpeğiyle konuştu: Meclis'i duyunca...
Bingöl'de madde bağımlısı şahıs, bıçakla dehşet saçtı! 2 kişiyi öldürüp 7 kişiyi yaraladı, saldırı anı kamerada
Bingöl'de madde bağımlısı şahıs, bıçakla dehşet saçtı! 2 kişiyi öldürüp 7 kişiyi yaraladı, saldırı anı kamerada
Biz Özlem Gürses'i bıraktık ama o bizi bırakmıyor! Kulağımıza de Hadi Özışık kimi temsil ediyormuş!
Biz Özlem Gürses'i bıraktık ama o bizi bırakmıyor! Kulağımıza de Hadi Özışık kimi temsil ediyormuş!
CHP’nin TBB’deki ‘Torpil Listesi’ ortaya çıktı!
CHP’nin TBB’deki ‘Torpil Listesi’ ortaya çıktı!
Canlı yayında CHP'li isme Kıbrıs ve Erbakan hatırlatması
Canlı yayında CHP'li isme Kıbrıs ve Erbakan hatırlatması
Pençe Kilit bölgesinde PKK'ya darbe! Ele geçirilenler sergilendi
Pençe Kilit bölgesinde PKK'ya darbe! Ele geçirilenler sergilendi
Varank'tan tepki: Bu çapulcular nasıl oluyor da Meclis'in koridorlarında saygısızca tepinebiliyor?
Varank'tan tepki: Bu çapulcular nasıl oluyor da Meclis'in koridorlarında saygısızca tepinebiliyor?
Irak'ın kuzeyinde 1'i kırmızı kategoride aranan 4 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 1'i kırmızı kategoride aranan 4 terörist etkisiz hale getirildi
Hem tıp hem de mühendislik fakültesini okudu: Başarısı herkese ilham oldu
Hem tıp hem de mühendislik fakültesini okudu: Başarısı herkese ilham oldu
Abdurrahman Uzun'dan Fatih Altaylı'ya 'Allah değil spor korumuş' tepkisi
Abdurrahman Uzun'dan Fatih Altaylı'ya 'Allah değil spor korumuş' tepkisi
Mersin'de terör propagandası yapan 9 kişi gözaltına alındı
Mersin'de terör propagandası yapan 9 kişi gözaltına alındı
CHP Sözcüsü Deniz Yücel: Metin Feyzioğlu'nun davranışı diplomatik teamüllere aykırıdır
CHP Sözcüsü Deniz Yücel: Metin Feyzioğlu'nun davranışı diplomatik teamüllere aykırıdır